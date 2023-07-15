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15 Tem 2023 11:56

Filistin'de son 24 saatte 28 direniş eylemi gerçekleştirildi

Filistin'de son 24 saatte 28 direniş eylemi gerçekleştirildi

Son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 28 direniş eylemi gerçekleştirildi.

Siyonist işgal rejiminin tüm saldırgan tutumuna, baskısına, ablukasına ve cinayetlerine rağmen Filistin halkının işgale karşı kararlı direnişi devam ediyor.

Filistin Bilgi Merkezi Moati tarafından hazırlanan rapora göre, son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te 28 direniş eylemi gerçekleştirildi.

Son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te çıkan çatışmalarda birkaç Filistinli yaralandı.

Bu hafta 5 Filistinli işgalci İsrail askerleri tarafından şehit edildi. 5 Siyonist ise düzenlenen direniş eylemlerinde yaralandı.

News Code 1910410

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