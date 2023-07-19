Filistin’de 6 ayda 28 Siyonist öldürüldü

Siyonist işgal rejiminin tüm saldırgan tutumuna, baskısına, ablukasına ve cinayetlerine rağmen Filistin halkının işgale karşı kararlı direnişi devam ediyor.

Arap medyasına göre, 2023’ün ilk yarısında Batı Şeria, Kudüs ve 1948'de işgal edilmiş Filistin topraklarında direniş grupları tarafından düzenlenen operasyonlarda toplam 28 Siyonist asker ve yerleşimci öldü.

Bu yılın ilk yarısında Filistinliler, Siyonist İsrail askerlerine ve yerleşimcilere karşı yaklaşık 3 bin 640 farklı direniş operasyonu gerçekleştirdi.

Aynı dönemde direniş gruplarının işgal altındaki topraklara yönelik düzenlediği roket saldırılarında 362 kişi yaralandı.

