Cumhurbaşkanı Reisi şampiyon genç voleybolcuları tebrik etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Dünya 21 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atan genç voleybolcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin kaleme aldığı mesajda, şu ifadelere yer verildi:

" düzenlenen Dünay Şampiyonası müsabakalarında mücadele eden İran 21 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı'nın büyük başarıya imza atması İran halkını mutlu etti.

Bu başarıyı İran büyük milletine tebrik eder, İran'ın kutsal bayrağını dalgalandırarak İran'ın adını dünyaya duyuran ülkemizin değerli gençleri başta olmak üzere voleybol milli takımının tüm antrenör ve çalışanlarına içten teşekkür ediyorum."

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Dünya 21 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'nın final maçında İran rakibi İtalya takımını 3-2 yenerek, ikinci kez dünya şampiyonu oldu.