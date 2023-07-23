  1. Spor
23 Tem 2023 10:56

İran Kadın Milli Basketbol Takımı Ürdün'ü yendi

İran Kadın Milli Basketbol Takımı Ürdün'ü yendi

Ürdün'de kamp yapan İran Kadın Milli Basketbol Takımı bu ülkenin milli takımı ile düzenlediği iki maçı kazandı.

İran Kadın Milli Basketbol Takımı, Ürdün Kadın Milli Takımı ile düzenlediği iki maçı kazandı.

Milli sporcular William Jones Kupası oyunları için Ürdün'de kamp yapıyor.

İran Kadın Milli Basketbol Takımı, Ürdün kampından sonra Çin'e gidecek.

News Code 1910575

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