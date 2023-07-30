  1. Spor
30 Tem 2023 09:09

Cumhurbaşkanı Reisi, 16 Yaş Altı Milli Voleybol takımını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Reisi, 16 Yaş Altı Milli Voleybol takımını tebrik etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Asya Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atan 16 Yaş Altı Milli Voleybol takımını tebrik etti.

İran 16 Yaş Altı Milli Voleybol takımı, Asya Voleybol Şampiyonası yarışmaları çerçevesinde finalde karşılaştığı Özbekistan takımını 3-1 yenerek, Asya şampiyonu oldu.

Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bu yarışmada büyük bir başarıya imza atan 16 Yaş Altı Milli Voleybol takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Reisi’nin kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

“İran 16 Yaş Altı Milli Voleybol takımının Taşkent’te düzenlenen Asya Şampiyonasında birinci olması İran ulusunu ve İranlı sporseverleri sevindirdi.

Bu başarıdan dolayı, 16 Yaş Altı Milli Voleybol takımının tüm antrenörleri, sporcuları ve çalışanlarını takdir eder, İran halkına tebrik ederim."

News Code 1910697

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