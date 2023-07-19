Biden, Herzog ile konuşurken uyuya kaldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Isaac Herzog ile Beyaz Saray'da yaptıkları ikili görüşme esnasında uyuya kaldığı anlar kameralara yansıdı.

'Harika bir görüşme gerçekleştirdik'

Herzog görüşme sonrası Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden ile 'harika' bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Amerikan medyasına göre Joe Biden ile Isaac Herzog, Beyaz Saray'da yaptıkları ikili görüşmede, Netanyahu'nun tartışmalı yargı reformu, İran ve Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı.