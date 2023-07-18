Biden ile Netanyahu telefonda İran’ı görüştü

Arap medyasına göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Siyonist Başbakan Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

Biden-Netanyahu görüşmesinde, tartışmalı yargı düzenlemesi, İran ve Batı Şeria’daki son gelişmeler gibi konular ele alındı.

Biden, Netanyahu'yu ABD'ye davet etti

Siyonisr Rejim medyası, Joe Biden'ın Netanyahu'yu ABD'ye davet ettiğini, Netanyahu'nun olumlu yanıt verdiğini bildirdi.

Joe Biden aylar süren gerilimin ardından Binyamin Netanyahu ile görüşmeyi kabul etti ama bunun Beyaz Saray'da olup olmayacağı bilgisini vermedi.

Biden son yarım yüzyılın en aşırılıkçı kolisyonlarından biri olarak tanımladığı Netanyahu kabinesinin geçen yıl göreve başlamasından bu yana Netanyahu'ya davet göndermemişti.

Netanyahu’nun tartışmalı yargı reformu ve agresif yerleşim politikaları Washington'da memnuniyetsizlikle karşılanmıştı.