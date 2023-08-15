Ermenistan’dan İran’daki terör saldırısına kınama

İran’ın Erivan Büyükelçisi Mehdi Subhani, Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan ile görüştü.

Taraflar bu görüşmede, iki ülke parlamentoları arasındaki işbirliğini, ekonomik ilişkilerin son durumunu ve önemli ortak ekonomik projeleri ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, İran’ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Alen Simonyan saldırıda şehit olanların aileleri, İran halkı ve hükümetine başsağlığı diledi.

Öte yandan Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da Twitter’den yaptığı paylaşımda Şiraz’daki saldırıyı kınayarak, bu saldırıda şehit olanların ailelerine başsağlı dileğinde bulundu.