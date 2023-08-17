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17 Ağu 2023 10:44

Siyonist askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

Siyonist askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

Siyonist Rejim güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında bir Filistinliyi şehit etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İşgal güçlerinin Cenin'e saldırısında başından, göğsünden ve karnından yaralanan Mustafa el-Kestuni hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığında görevli, ismi belirtilmeyen 34 yaşındaki bir kadın çalışan karnına ve göğsüne isabet eden 2 kurşunla yaralandı.

Görgü tanıkları, yaptıkları açıklamada İsrail güçlerinin çok sayıda askeri araç ve buldozerle Cenin'e baskın düzenlediğini belirtti.

Tanıklar, onlarca Filistinlinin karşı koymaya çalıştığını ve Filistinli silahlı gruplarla İsrail güçleri arasında çatışmaların çıktığını söyledi.

News Code 1911023

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