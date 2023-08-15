İspanya'dan İran'daki terör saldırısına tepki

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen saldırıyı kınadıklarını belirtti.

İspanya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "İspanya hükümeti, Şiraz'da (İran) meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor." ifadesi kullanıldı.

Fransa da İran'ın Şiraz şehrindeki Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen saldırıyı kınadığını bildirmişti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın, İran'ın Şiraz şehrinde dini bir ibadethaneye yönelik gerçekleştirilen ve 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıyı kınadığı belirtilmişti.

Türbenin geçen yıl da benzer bir saldırıya maruz kaldığı anımsatılan açıklamada, Paris yönetiminin ölenlerin yakınlarına baş sağlığı dileklerini ilettiği ve yaralılara acil şifalar temennisinde bulunduğu ifade edildi.

Ne olmuştu?

Şah Çerağ Türbesi’ne dün akşam saatlerinde düzenlenen terör saldırısında bir kişi şehit düştü, 8 sivil de yaralandı.

Fars Eyaleti Başyargıcı Hüccetülislam Seyyid Kazım Musevi, terör olayı hakkında yaptığı son açıklamada, teröristlerin hücre evinin tespit edildiğini belirterek, ''Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısıyla bağlantılı 10 şüpheli gözaltına alındı. İstihbarat ekipleri tarafından yürütülen operasyon sonucu gözaltına alınanların hepsi yabancı uyruklu.’’ dedi.