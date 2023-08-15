Suriye, Şah Çerağ Türbesi'ndeki saldırıyı kınadı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Şiraz şehrindeki Şah Çerağ Türbesi'ni hedef alan terör saldırısını şiddetle kınadı.
Şiraz şehrindeki Şah Çerağ Türbesi'ne önceki gün düzenlenen saldırıda 2 kişi şehit olmuş 7 kişi yaralanmıştı.
Tahran yönetimi saldırıya ilişkin 10 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.
26 Ekim 2022'de Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi şehit düştü, 40 sivil de yaralandı.
Terör örgütü IŞİD olayın ardından sosyal medya üzerinden yayımladığı yazılı açıklamayla saldırıyı üstlendi.
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