Cenin Tugayı'ndan Siyonist Rejim'e uyarı

Cenin Tugayı sözcüsü, işgal güçlerine karşı kazanılan zafer dolayısıyla Cenin Kampı’nda düzenlenen kutlama töreninde yaptığı konuşmada, “Hiç kimsenin elimizden direniş silahını almasına ya da silahımızın yönünü değiştirmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Silahlarının Filistin’in her yanına yayılan tugayların devamı olduğunu ve işgalci düşmana yönelik olarak kalacağını belirten sözcü, Cenin’de kazanılan zaferin işgal güçlerine karşı caydırıcı bir gücün varlığını ispat ettiğini söyledi.

Cenin Tugayları sözcüsü, işgal güçlerinin Cenin’e girmenin kendilerine pahalıya mal olacağını, askerlerinden ve askeri araçlarından büyük kayıplar vereceğini anladığını ifade etti.

Cenin Tugayı savaşçılarının iyi durumda ve morallerinin yüksek olduğunu belirten sözcü, işgal güçlerinin Cenin’de direnişin sahip olduğu kuvvetin sadece küçük bir kısmını gördüğünü bildirdi.

Cenin Tugayı sözcüsü, işgal rejimi medyasının ve liderlerinin Cenin Kampı’nı hedef gösterdiği kampanyaları ve işgal güçlerinin hareketlerini yakından takip ettiklerini açıkladı.

Cenin Kampı’nda düzenlenen kutlama sırasında Cenin Tugayı’ndan ve İzzeddin El-Kassam Tugayları’ndan onlarca direnişçinin katılımıyla askeri geçit töreni yapıldı.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi