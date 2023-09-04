Cenin'e yeni baskın: İsrail İHA'sı düşürüldü

Filistin medyasına göre; Siyonist İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi.
Haberde, baskın sırasında direniş savaşçıları ile Siyonistler arasında silahlı çatışma çıktığı belirtildi.
Siyonistlere ait helikopterler de Cenin kampının semalarında uçtu.
İşgal güçlerinin direnişle çatıştıktan sonra bölgeden çekildiği öğrenildi.
Siyonistlerin düzenlediği baskında 5 Filistinli yaralandı, en az 3 Filistinli genç ise tutuklandı.
Cenin kampının semalarında uçan bir İsrail İHA'sı direnişçiler tarafından vurularak düşürüldü.
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