Hamas: Şam'da temsilcilik ofisi açıyoruz

Arap medyasına göre, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, hareketin Şam temcilcilik ofisinin yakın gelecekte açılacağını açıkladı.

Ebu Merzuk ayrıca, ''Hamas'tan bir heyetin Bağdat'a yapacağı ziyaret için Irak makamlarıyla temas halindeyiz ve bu temasların yakın gelecekte gerçekleşmesini umuyoruz.'' dedi.

Geçtiğimiz Ocak ayında Hamas ve Suriye yetkililerinin yaptığı görüşmelerde, taraflar arasındaki koordinasyonun ve iletişimin geliştirilmesi konusunda mutabık kalınmıştı.

Hamas yöneticilerinden Halil el Hayye liderliğindeki heyet, Ekim 2022'de Suriye'ye yaptığı ziyarette Beşar Esed ile görüşmüştü.

El Hayye, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada "Suriye hükümeti ile geçmişte yaşananları geçmişte bırakma konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullanmıştı.