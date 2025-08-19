İran ve Pakistan’dan 3 milyar dolarlık tarım ticareti hedefi

Pakistan Ulusal Gıda Güvenliği ve Araştırma Bakanı Rana Tanveer Hüseyin’in Tahran ziyareti sırasında iki ülke, önümüzdeki iki yıl içinde tarımsal ticaret hacmini 3 milyar dolara çıkarmak için anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre İran, pirinç ihtiyacının büyük bölümünü Pakistan’dan karşılayacak ve Pakistan mangosu üzerindeki ihracat kısıtlamaları kaldırılacak.

Karşılığında İran, süt ürünleri ve kuru yemiş ihracatını Pakistan’a artıracak.

Ayrıca Pakistan, İran’ın mısır, pirinç ve et ihtiyacının yaklaşık yüzde 60’ını karşılayacak.

Ortak bir komite kurulacak ve iki ülke serbest ticaret anlaşmasına doğru adım atacak.