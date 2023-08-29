İranlı yetkili, Asya İşbirliği Diyaloğu Genel Sekreteri ile görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, Asya İşbirliği Diyaloğu Genel Sekreteri Pornchai Danvivathana ile bir araya geldi.

Asya İşbirliği Diyaloğu Genel Sekreteri Pornchai Danvivathana bu görüşmede, forumdaki son gelişmelere ilişkin bir rapor sundu.

Forum başkanlığının gelecek ay İran’a devredileceğine değinen Pornchai Danvivathana, bir yıllık başkanlık dönemi boyunca Asya İşbirliği Diyalog Forumu'nda İran'ın kapsamlı eylem ve faaliyetlerin kaynağı olmasını umduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Seferi, ülkenin ekonomik diplomasisinde çok taraflılığın ve çok taraflı forumların rolüne değinerek, İran’ın bunlardan bazılarına üye olduğundam bahsetti.

Seferi, Asya İşbirliği Diyalogunu Asya ülkeleri arasındaki yakınsamaya yardımcı olabilecek kuruluşlardan biri olarak değerlendirerek, İran'ın özellikle örgüt başkanlığı döneminde daha aktif rol oynamaya hazır olduğunu duyurdu.