https://tr.mehrnews.com/news/1929595/ 19 Ağu 2025 08:18 News ID 1929595 Ekonomi Ekonomi 19 Ağu 2025 08:18 İran'da doların bugünkü fiyatı İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 93 bin 850 tümen seviyesinden işlem gördü. Dün ise Amerikan doları kuru 93 bin 290 tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1929595 کپی شد İlgili haberler İran'da dolar fiyatında son durum İran’da güncel Türk Lirası fiyatı İran'da dolar fiyatı kaç? İran'da dolar güne nasıl başladı? İran'da dolar fiyatı kaç? İran'da dolar güne nasıl başladı? İran'da doların bugünkü fiyatı Ekler dolar dolar fiyatı dolar kuru Ekonomi İran
yorumunuz