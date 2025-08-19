  1. Ekonomi
İran'da doların bugünkü fiyatı

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 93 bin 850 tümen seviyesinden işlem gördü.

Dün ise Amerikan doları kuru 93 bin 290 tümen seviyesinden işlem gördü.

