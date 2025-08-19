https://tr.mehrnews.com/news/1929596/ 19 Ağu 2025 08:33 News ID 1929596 Ekonomi Ekonomi 19 Ağu 2025 08:33 İran’da güncel Türk Lirası fiyatı İran serbest piyasasında Türk Lirası’nın değeri açıklandı. İran'da bugün 1 Türk Lirası, serbest piyasada 2 bin 300 Tümen seviyesinden işlem görüyor. Dün ise aynı para birimi 2 bin 280 Tümen olarak kaydedilmişti. News ID 1929596 کپی شد İlgili haberler İran'da doların bugünkü fiyatı Bakü–Erivan anlaşması İran’ın jeopolitik konumunu nasıl etkileyecek? Lavrov’un Alaska’ya CCCP tişörtüyle gitmesinin siyasi mesajı nedir? İran'da bugünkü Türk Lirası fiyatı İran'da dolar fiyatında son durum İran'da dolar fiyatı kaç? İran'da dolar güne nasıl başladı? Ekler Türk Lirası İran Türkiye
