  1. Ekonomi
19 Ağu 2025 08:33

İran’da güncel Türk Lirası fiyatı

İran’da güncel Türk Lirası fiyatı

İran serbest piyasasında Türk Lirası’nın değeri açıklandı.

İran'da bugün 1 Türk Lirası, serbest piyasada 2 bin 300 Tümen seviyesinden işlem görüyor.

Dün ise aynı para birimi 2 bin 280 Tümen olarak kaydedilmişti.

News ID 1929596

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler