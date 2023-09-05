Siyonistlerden Batı Şeria'da baskın: 1 Filistinli şehit

Arap medyasına göre; Siyonist İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Tulkerim kentine bağlı Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
Baskında bir Filistinli işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.
Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, kampa baskın düzenleyen rejim güçleri ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşandığını aktardı.
Siyonist İsrail güçleri, beraberinde bölgeye getirdikleri iş makineleri ile yolları kazdı ve yol kenarlarındaki Filistinlilere ait araçlara zarar verdi.
Söz konusu gelişmeye dair Siyonist makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.
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