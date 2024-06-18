İran ile Suudi Arabistan arasında görüşme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman bin Abdulaziz, İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz adına (pazar günü) Mina Sarayı'ndaki Kraliyet Divanı'nda prensleri, Suudi Arabistan Baş Müftüsü’nü, âlimleri, şeyhleri, Arap ülkelerinden üst düzey davetlileri, bakanları ve askeri liderleri kabul etti.

İran'ın Riyad Büyükelçisi Alirıza Enayeti, burada Muhammed bin Selman ile bir araya gelerek, hacı adaylarına hizmetler sunan ve Cumhurbaşkanı Reisi için taziye ve dayanışma mesajı gönderen Riyad hükümetine taşekkür etti.