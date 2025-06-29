İranlı büyükelçi Tahran- Riyad ilişkilerini değerlendirdi

İran’ın Riyad Büyükelçisi Alirıza Enayeti, sosyal medya X platformunda İran ve Suudi Arabistan yetkililerinin son iki haftadaki istişarelerine dair açıklamada bulundu.

Enayeti paylaşımında, “İran ve Suudi Arabistan son iki hafta içinde iki kez liderler düzeyinde telefon görüşmesi yaptı, dışişleri bakanları düzeyinde birkaç görüşme, mesajlaşma ve telefon görüşmesi ile farklı seviyelerde birçok görüşme gerçekleştirdi. Suudi Arabistan, Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırısını açıkça kınadı” dedi.

Enayeti ayrıca, şu anda da iki ülke arasında askeri ve savunma düzeyinde temasların kurulduğunu duyurdu.