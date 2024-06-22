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22 Haz 2024 10:07

Küba, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı "soykırım" davasına müdahil olacak

Küba, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı "soykırım" davasına müdahil olacak

Küba, Filistin halkına yönelik soykırımın sona erdirilmesine yönelik uluslararası çabalar doğrultusunda, Güney Afrika'nın Siyonist rejime karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya müdahil olma kararı aldığını duyurdu.

Küba Dışişleri Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, bu ülkenin hükümetinin, Filistin halkına yönelik soykırımın sona erdirilmesine yönelik uluslararası çabalar doğrultusunda, Güney Afrika’nın siyonist rejime karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasaına müdahil olma kararı aldığını duyurdu.

Bakanlık, Uluslararası Adalet Divanı şartının 63. maddesini gerekçe göstererek ve Soykırımın Yasaklanması ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ndeki yükümlülüklerini dikkate alarak Havana'nın üçüncü ülke olarak bu davaya müdahil olma hakkını kullandığını bildirdi.

News ID 1917885

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