Azerbyacan'dan Fransa'nın Güney Kafkasya politikasına tepki

'COP29'a Giden Yol: Dayanıklı ve Sürdürülebilir Bir Gelecek' konulu konferansa katılan Hacıyev, Fransa’nın son dönemde Ermenistan’ı silahlandırması politikasıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın Ermenistan'ı silahlandırmasının Azerbaycan ve Ermenistan arasında şu ana kadar elde edilen sonuçları olumsuz etkilediğini belirten Hacıyev, “Bu, Kafkasya'daki barışa yönelik bir tehdittir. Fransa'nın Güney Kafkasya politikasını etkili bulmuyoruz ve bu zararlı bir politikadır. Bu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine bir darbedir. Fransa'nın askerileştirme politikası, Ermenistan'daki intikamcı güçleri cesaretlendirecek bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre Hacıyev, "Ermenistan'a ölümcül silah sağlanması ciddi endişe verici bir konudur. Fransa, BM Güvenlik Konseyi'nin bir üyesi olarak sorumlu bir politika uygulamalıdır. Ermenistan Güney Kafkasya'yı işgal eden bir ülkedir. Böyle bir ülkenin silahlandırılması kabul edilebilir sayılmaz” dedi.

Ermenistan’ın Fransa’dan Caesar obüslerini satın alma planını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Paris’in siyasi hedeflerine ulaşmak için Güney Kafkasya'da yeni silahlı çatışmayı kışkırtmaya çalıştığını belirtmişti.