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12 Tem 2024 11:06

İran'da Hz. Ali Asgar Günü etkinliği düzenlendi

İran'da Hz. Ali Asgar Günü etkinliği düzenlendi

Bugün tüm İran'da Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) Kerbela'da şehit edilen 6 aylık yavrusu Hz. Ali Asgar'ı anma etkinlikleri düzenlendi.

Tahran başta olmak üzere ülke genelinde Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) Kerbela'da şehit edilen 6 aylık bebeği Ali Asgar için matem programı düzenlendi.

Tahran'daki Hz. Asgar Günü etkinlikleri bu sabah Rahmetli İmam Humeyni Musallası'nda gerçekleşti.

Hz. Ali Asgar kimdir?

Hz. Ali Asgar Hazreti İmam Hüseyin(a.s)’in evlatlarının en küçüğüdür. 9 Receb 60. Hicri yılında Medine-i Münevvere'de dünyaya geldi. Annesinin adı Hz. Rubab Hatun’dur. İmam Hüseyin (a.s) "Bin oğlum olsa hepsinin adını Ali koyarım" buyurduğu üzere üç oğlunun üçünün de adını Ali koymuş, onların ayırd edilebilmeleri için Ali Ekber, Ali Evsat ve Ali Asgar (büyük, ortanca, küçük) gibi lakaplar vermiştir. 18 veya 19 günlük iken babasıyla birlikte Medine'den hicret eden Ali Asgar 10 Muharrem 61 Hicri yılında altı aylık iken su verilmesi için babasının kucağında Yezid ordusunun karşısına getirilmiş ancak Hermele’nin kemanından çıkan üç perli ok onun boğazını biçmiş ve babası Hz. İmam Hüseyin (as)’ın kucağında susuz olarak şehit olmuştur.  Hz. İmam Hüseyin (as) meydana getirdiğinde:  “Bize yardım etmek için buraya çağırıp, sonra da bizi katleden bu toplulukla aramızda adaletinle hükmet.

News ID 1918472

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