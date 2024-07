İran'da Hz. Ali Asgar Günü etkinliği

Hz. Ali Asgar Günü, Aşura günü şehit olan çocukların anısına düzenlenen bir yas ritüelidir. Bu tören her yıl Muharrem ayının ilk cuma sabahı İran'ın tüm şehirlerinde ve dünyanın bazı ülkelerinde yapılır.

Bu törende anneler bebekleriyle birlikte yeşil elbiseler, eşarplar ve saç bantları takarlar ve katılımcılar İmam Hüseyin'in (a.s) Kerbela'daki bebeği Ali Asgar için yas tutar.

Bu törenin yapılması için Dünya Hz. Ali Asgar Günü Platformu oluşturulmuştur. Hz. Ali Asgar Günü töreni ilk kez 2002 yılında Tahran'da düzenlendi. Sonrasında da İran'ın diğer şehirlerinde ve dünyanın birçok ülkesinde de düzenlenmeye başladı. Bu tören İran'ın yanı sıra Irak, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Suriye, Lübnan, Kanada, Amerika, Danimarka, Fransa, Avustralya, İsveç ve Tayland gibi ülkelerde düzenlenir.

Yarın da Muharrem ayının ilk cumasında İran ve dünyanın dört bir yanında eşzamanlı olarak düzenlenecek etkinlikte yüz binlerce anne bebekleri ile birlikte İmam Hüseyin'e lebbeyk diyecek.

45 ülkede Ali Asgar Töreni

Dünya Hz. Ali Asgar Günü Platformu yetkililerinden Davud Menafipur, Dünya Ali Asgar Günü etkinliklerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yıl, İran ve dünyanın 45 ülkesinde 8 bin Dünya Ali Asgar Günü etkinliği yapılacak” dedi.

Türkiye'de de yapılacak

Türkiye'de de Dünya Ali Asgar Günü Platformu Türkiye ve Avrupa Temsilcisi Zehra Ana Derneği tarafından organize edilen “Ali Asgar Günü” programı 12 Temmuz Cuma günü saat 14.30'da Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Gazze Çocukları unutulmayacak

Bu sene Hz. Ali Asgar Günü töreninde Siyonist Rejim saldırısında şehit düşen Gazze çocukları da anılacak. Törene kartılan anneler Gaazelli anne ve cocuklara olan desteklerini yineleyecek.

Hz. Ali Asger'i daha iyi tanıyalım

Hz. Ali Asgar Hazreti İmam Hüseyin(a.s)’in evlatlarının en küçüğüdür. 9 Receb 60. Hicri yılında Medine-i Münevvere'de dünyaya geldi. Annesinin adı Hz. Rubab Hatun’dur. İmam Hüseyin (a.s) "Bin oğlum olsa hepsinin adını Ali koyarım" buyurduğu üzere üç oğlunun üçünün de adını Ali koymuş, onların ayırd edilebilmeleri için Ali Ekber, Ali Evsat ve Ali Asgar (büyük, ortanca, küçük) gibi lakaplar vermiştir. 18 veya 19 günlük iken babasıyla birlikte Medine'den hicret eden Ali Asgar 10 Muharrem 61 Hicri yılında altı aylık iken su verilmesi için babasının kucağında Yezid ordusunun karşısına getirilmiş ancak Hermele’nin kemanından çıkan üç perli ok onun boğazını biçmiş ve babası Hz. İmam Hüseyin (as)’ın kucağında susuz olarak şehit olmuştur. Hz. İmam Hüseyin (as) meydana getirdiğinde: “Bize yardım etmek için buraya çağırıp, sonra da bizi katleden bu toplulukla aramızda adaletinle hükmet.