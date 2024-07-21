İran yapımı kısa film Kanada’da yarışacak

Yönetmenliğini ve senaristliğini İranlı sinemacı Nevid Refii’nin yaptığı “Leyli” adlı kısa film, Toronto Multicultural Film Festivali'ne katılım hakkı kazandı.

Filmin özeti şöyle: "Sütçü kızı olduğun günü görüyorum Haver Hanım!"

Miyane şehrinde Türkçe olarak yapılan Leyli adlı kısa film, 2 kız kardeşin hayat hikayesini farklı bir şekilde anlatmaktadır.

Bu filmin oyuncu kadrosunda Fatma Nesiri, Mecid Zamani, Şadi Şeyh ul-eslami, Muhadese Bakıri, Rujina Saadi ve Sare Reşidi gibi oyuncular yer alıyor.

2017 yılından itibaren gerçekleşen Toronto Multicultural Film Festivali, farklı dillerden, etnik gruplardan ve kültürlerden sinemacıların bir arada kültür yaşama doğrultusunda filmlerinin gösterilmesine geniş bir zemin oluşturmuştur.

Toronto Multicultural Film Festivali, Kanada’nın Toronto kentinde 25- 29 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Muhabir: Leyla Ferahani



