  1. Kültür
21 Tem 2024 14:42

İran yapımı kısa film Kanada’da yarışacak

İran yapımı kısa film Kanada’da yarışacak

İranlı sinemacı Nevid Refii’nin yönetmen koltuğuna oturduğu ilk filmi “Leyli”, Toronto Multicultural Film Festivali'nde yarışacak.

Yönetmenliğini ve senaristliğini İranlı sinemacı Nevid Refii’nin yaptığı “Leyli” adlı kısa film, Toronto Multicultural Film Festivali'ne katılım hakkı kazandı. 

Filmin özeti şöyle: "Sütçü kızı olduğun günü görüyorum Haver Hanım!"

Miyane şehrinde Türkçe olarak yapılan Leyli adlı kısa film, 2 kız kardeşin hayat hikayesini farklı bir şekilde anlatmaktadır.

Bu filmin oyuncu kadrosunda Fatma Nesiri, Mecid Zamani, Şadi Şeyh ul-eslami, Muhadese Bakıri, Rujina Saadi ve Sare Reşidi gibi oyuncular yer alıyor.

2017 yılından itibaren gerçekleşen Toronto Multicultural Film Festivali, farklı dillerden, etnik gruplardan ve kültürlerden sinemacıların bir arada  kültür yaşama doğrultusunda filmlerinin gösterilmesine geniş bir zemin oluşturmuştur.

Toronto Multicultural Film Festivali, Kanada’nın Toronto kentinde  25- 29 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Muhabir: Leyla Ferahani


 

News ID 1918680

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