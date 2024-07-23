İran yapımı “Şerif” adlı film Kanada’da yarışacak

Yönetmenliğini Muhammed Alizade ve yapımcılığını Mühsin Mecidpur üstlenen “Şerif” adlı kısa film Toronto Multicultural Film Festivali'ne katılıacak. Bu kısa film ilk kez 22. Uluslararası Ischia Film Festivali'nde görücüye çıkarıldı.

"Şerif" adlı kısa filmin özeti şöyle: "Şerif köyün mezar kazanıdır. Ne zaman köy mezarlığına mezar kazsa, yarın köyde biri ölecektir. Bu sefer Şerif bir küçük, bir büyük mezarı yan yana kazdı ve herkes yarın oraya kimin defnedileceğini merakla bekliyor."

Bu filmin oyuncu kadrosunda Mecid Putki, Ferehnaz Fuzunkhah, Meryem Mahani, Yasin Tului ve Akbar Mededi gibi oyuncular yer alıyor.

2017 yılından itibaren gerçekleşen Toronto Multicultural Film Festivali, farklı dillerden, etnik gruplardan ve kültürlerden sinemacıların bir arada kültür yaşama doğrultusunda filmlerinin gösterilmesine geniş bir zemin oluşturmuştur.

Toronto Multicultural Film Festivali kentinde 25- 29 Temmuz 2024 tarihleri arasında Kanada’nın Toronto gerçekleştirilecek.

Leyla Ferahani