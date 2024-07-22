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22 Tem 2024 14:57

İran yapımı kısa film İtalya’da sinemaseverlerle buluşuyor

İran yapımı kısa film İtalya’da sinemaseverlerle buluşuyor

Yönetmenliğini İranlı sinemacı Rıza Zare üstlenen “Mavi” adlı kısa film 27. Gran Paradiso Film Festivali'nde yarışacak. 

Yönetmenliğini ve yapımcılığını İranlı sinemacı Rıza Zare’nin yaptığı “Mavi” adlı kısa film, 27. Gran Paradiso Film Festivali'ne katılım hakkı kazandı.

1984 yılında kurulan Gran Paradiso Film Festivali, doğa sinemasına adanmış uluslararası bir festivaldir ve Aosta Vadisi Bölgesi'nde düzenlenen en önemli sinema etkinliklerinden biridir. Festivalin amacı doğa sinemasının daha geniş kitlelere yayılmasına, natüralist mirasa ilişkin bilginin ilerletilmesine, çevreye saygı ve farkındalığın artmasına katkıda bulunmaktır. 

Söz konusu festival 22-27 Temmuz tarihleri arasında İtalya’nın Aosta Valley eyaletinde gerçekleştirilecek

News ID 1918705

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