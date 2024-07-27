İran yapımı animasyon Türkiye’de yarışacak

Yönetmenliğini Mercan Keşani ve Şehap Şemsi’nin üstlendiği “Piyano” adlı kısa animasyon Türkiye'de düzenlenecek olan 6. Uluslararası Kadın Kısa Film Festivali’nim yarışma bölümünde yarışacak.



Yoksulluk ve hayatın sorunlarını konu alan 7 dakikalık "Piyano" adlı animasyon piyano satın almak isteyen ancak savaş kriziyle karşılaşan ve hayatın en basit olanaklarından mahrum kalan bir kişinin hikayesini anlatıyor.



6. Uluslararası Uluslararası Kadın Kısa Film Festivali, 22-24 Eylül 2024 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Festivalde kadın yönetmenlerden kısa filmler yarışacak.

Leyla Ferahani