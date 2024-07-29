İran yapımı kısa filme İspanya’dan ödül

Yönetmenliğini Hesti Hüseyini'nin üstlendiği, yapımcılığını ve senaristliğini Mustafa Kuşki'nin yaptığı “Valiz” adlı kısa film, İspanya’da düzenlenen 10. Uluslararası Galacticat Film Festivali’nde en iyi film ödülüne layık görüldü.



Bu filmin oyuncu kadrosunu Sahra Esedullahi, Yakub Sabahi, Emirreza Cokar, Hemid Aşuri, Seccad Bakıri, Muhammedrıza Ramazani, Hassan Himeti, Heyder Heyderi ve İbrahim Muhammedi oluşturmaktadır.



İspanya'nın Galacticat festivali, başlangıçta klasik dünya sinemasını bilim kurgu türünde yeniden canlandırma girişimi olarak başladı. Bu etkinlik bu yıl onuncusunu 24-30 Haziran tarihleri arasında Lleida şehrinde gerçekleştirdi.



Söz konusu film ayrıca Japonya'daki Kanazawa Festivali'nde gösterilecek. Kanazawa Festivali, her yıl sinemaseverleri seçtikleri filmleri izlemeye davet eden Japonya'nın en önemli film etkinliklerinden biridir. Bu festival 4 - 8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Leyla Ferahani