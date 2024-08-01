İran yapımı animasyon Brezilya’da yarışacak

Yönetmenliğini Mehdi Sıddıki’nin üstlendiği “Atel” adlı kısa animasyon Brezilya’da düzenlenecek olan 10. Uluslararası Mostra Animal Festivali’nin yarşma bölümünde katılacak.

Uluslararası Mostra Animal Festivali (Mostra Internacional de Cinema pelos Animais, Mostra Animal), insanların hayvanları korumadaki rolü ve bu etkileşimin sosyo-çevresel etkileri hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayan bir etkinliktir.

“Atel” animasyonu bir kamyonun üzerindeki mekanik kol yardımıyla toprak yol üzerinde eski ahşap aydınlatma direklerini yeni beton direklerle değiştiren bir sürücüyü konu alıyor. Bu adam tahta kirişlerden birinde yuvası olan kuşla uğraşıyor.

10. Uluslararası Mostra Animal Festivali, 5-8 Eylül 2024 tarihleri arasında Brezilya’da gerçekleştirilecek. Festivalde kadın yönetmenlerden kısa filmler yarışacak.

Leyla Ferahani