Direniş Cephesi Heniyye suikastına olağanüstü tepki verecek

Hamas lideri İsmail Heniyye, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğramıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin başkent Tahran'da düzenlenen saldırı sonucu şehit olduğu belirtildi. Siyonist rejim tarafından gerçekleşen saldırıda Heniyye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı.

Lübnan Üniversitesi Öğretim Üyesi Muhammed Şams Mehr Haber Ajansı'na verdiği röportajda Şehit Heniyye suikastının sonuçlarını değerlendird.

Röportajın tam metni şöyle:

1-Sizce Tahran’da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye yapılan suikastın nasıl etkileri olacak?

Tahran’da İsmail Heniyye'ye yapılan suikastın bölgesel ve uluslararası düzeyde ciddi sonuçları olacak, çünkü kendisi Hamas'ın lideri ve Gazze'deki Filistin hükümetinin başbakanıydı ve İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin daveti üzerine Tahran'da bulunuyordu.

Şehit Heniyye gibi siyasi şahsiyete yönelik suikastın katil İsrail için kötü sonuçları olacak. dünyanın çeşitli ülkeleri bu terör olayını kınarken, bu eylemin sonuçları konusunda uyarıda bulundu ve yazılı açıklamalarda İsrail terör rejimi olarak tanımlandı.

2-Direniş Cephesinin bu terör saldırısına tepkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Elbette ki İslami Direniş Cephesi bu korkunç cinayete yanıt verecektir ve İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Lübnan Hizbullah Hareketi, Yemen ve Irak’taki İslami direniş grupları, direniş yetkilileri çeşitli açıklamalarla bu suikastı kınarken, Şehit Heniyye'nin intikamının alınacağını vurguladı.

Bu suikast farklı boyutlarıyla değerlendirilebilir ve Tahran’ın özel konuğu olan Şehit Heniyye İran topraklarında suikasta uğramıştır ve İran İslam Cumhuriyeti bu suikastın cevapsız kalmasına izin vermeyecektir ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın da belirttiği gibi İran İslam Cumhuriyeti toprağını, şerefini ve konuğunu savunur.

Bence İran ve Direniş Cephesi'nin Şehit Heniyye suikastına vereceği tepki, diğer misilleme eylemleriyle kıyaslanamaz ve olağanüstü bir tepki olacaktır. Nasıl ki İran, İsrail'in Suriye'deki konsolosluğuna saldırmasının ardından bu suça önemli bir operasyonla karşılık verdiyse, bu kez de karşılık vermeye hazırdır. Direniş cephesi de bu teröre karşılık verecektir. Artık vur-kaç dönemi bitmiştir.

3-Bu terör eyleminin bölgeyi topyekun bir savaşa sürükleyebileceğini düşünüyor musunuz?

Bana göre Heniyye suikastının İsrail'le birkaç gün boyunca çatışmaya yol açabilir, ancak İsrail'in topyekun bir savaşa başlamaması halinde bölgesel bir savaşın patlak vermesi şimdilik pek mümkün görünmüyor. Aslında Direniş Cephesi bölgesel ve kapsamlı bir savaş aramıyor ama İsrail böyle bir savaş peşindeyse direniş de hazır seviyededir.

4-Heniyye suikastı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasından birkaç gün sonra gerçekleşti. Bu terör eylemi ile ABD’nin Tel Aviv rejimine verdiği destek arasındaki ilişki nedir?

Netanyahu, ABDKongresi'nde porpaganda maksasıyla yaptığı konuşmasının ardından Biden hükümetinden daha fazla destek almış, bu terör eyleminin ABD'nin ortak işbirliğiyle gerçekleştirildiği kesindir ve Washington’un iddialarına rağmen Amerikalılar olayla ilgili bilgilendirilmiştir. Bu suikastın ABD’nin onayıyla yapıldığına inanıyorum.

Netanyahu son 10 ayda (Gazze’deki) başarısızlıklarını ve kayıplarını telafi etmek için bu terör saldırısına başvurmuştur. Çünkü o ve İsrail ordusu Gazze savaşında hiçbir hedefine ulaşamadı.

Siyasi konumu açısından büyük sorunlarla karşı karşıya olan Siyonist başbakan Netanyahu geleceğinden endişe duymaktadır. Netanyahu ABD’yi savaşa sokup bölgesel ve kapsamlı bir savaş başlatmak istiyor. Ama ABD yönetimi kapsamlı bir savaşa hazır değil. Tel Aviv ve Washington, böyle bir savaşın gerçekleşmesi halinde Amerikalıların bölgedeki üslerinin büyük zarara uğrayacağını çok iyi biliyor.