Halid Meşal İsmail Heniyye'nin yerine geçebilir

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin 31 Temmuz gecesi Tahran’da uğradığı suikast sonucu şehit olması sonrasında Hamas’ın yeni siyasi liderinin kim olacağı da merak konusu olmayı sürdürüyor. Reuters haber ajansı, Hamas yetkililerine ve analistlere dayandırdığı haberinde, Heniyye’nin halefinin, kendisi gibi Katar’da sürgünde yaşayan yardımcısı Halid Meşal olabileceğini yazdı.

Halid Meşal kimdir?

Hayatının büyük bir kısmını Filistin topraklarının dışında geçiren Halid Meşal, bugün İsrail’in işgali altında olan Batı Şeria’nın Ramallah kenti yakınlarında doğdu. Ardından ailesiyle birlikte Kuveyt’e taşındı. 15 yaşında Müslüman Kardeşler’e katılan Meşal, 1980’li yıllarda Hamas’ın kurulma sürecinde de rol oynadı. Meşal, 1997 yılında kendisine yönelik suikast teşebbüsünün de sonrasında, Amman’daki Hamas bürosunu kapatan Ürdün tarafından Katar’a gönderildi. Meşal, 2001 yılında Suriye’ye taşındı. 2004-Ocak 2012 döneminde başkent Şam’da bulunan Meşal, Suriye’de iç savaşın da başlamasıyla Suriye’den ayrıldı, Katar’ın başkenti Doha ve Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunmaya başladı.

Meşal ve Gazze’deki Hamas liderleri, Meşal’in Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas ile uzlaşma teşebbüsleri dolayısıyla gerilmeye başladı. Meşal, Hamas liderliğin bırakmak istediğini açıkladı ve 2017 yılında yerine İsmail Heniyye seçildi. Meşal, 2021 yılında Filistin diasporasındaki Hamas ofisinin başkanlığına seçildi.