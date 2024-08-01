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1 Ağu 2024 14:19

Hamas, İsrail'in Muhammed Dayf iddiasını yalanladı

Hamas, İsrail'in Muhammed Dayf iddiasını yalanladı

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Siyonist Rejim'in Kassam Tugayları lideri Muhammed Dayf iddiasını yalanladı.

İsrail rejimi, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunun mimarı olan Muhammed Dayf'ın öldürüldüğünü ileri sürdü. Siyonist İsrail güçleri tarafından yapılan açıklamada, Deyf'in 13 Temmuz'da Gazze'ye düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği edildi.

'Muhammed Dayf yaşıyor'

Katil İsrail ordusunun dünya gündemini sarsan iddiasının ardından, Hamas'tan açıklama geldi. Siyonist Rejim'in iddiasını yalanlayan Hamas sözcüsü, Muhammed Dayf'ın yaşadığını belirtti.

News ID 1919001

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