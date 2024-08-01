Hamas, İsrail'in Muhammed Dayf iddiasını yalanladı

İsrail rejimi, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunun mimarı olan Muhammed Dayf'ın öldürüldüğünü ileri sürdü. Siyonist İsrail güçleri tarafından yapılan açıklamada, Deyf'in 13 Temmuz'da Gazze'ye düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği edildi.

'Muhammed Dayf yaşıyor'

Katil İsrail ordusunun dünya gündemini sarsan iddiasının ardından, Hamas'tan açıklama geldi. Siyonist Rejim'in iddiasını yalanlayan Hamas sözcüsü, Muhammed Dayf'ın yaşadığını belirtti.