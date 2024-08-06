Türk Büyükelçi'den Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine ziyaret

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç'ın, İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğini ziyaret ettiği belirtildi.

Büyükelçi Kırlangıç'ın, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade ile bir araya geldiği öğrenildi.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra 15 Temmuz tarihinde yeniden açılmıştı.

Azerbaycan Büyükelçiliğine, 27 Ocak 2023 tarihinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda büyükelçiliğin güvenlik müdürü Orhan Askerov hayatını kaybederken, 2 güvenlik görevlisi de yaralanmıştı. Saldırgan ise İran güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.