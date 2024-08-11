Pezeşkiyan'ın önerdiği bakanların isimleri Meclis'e sunuldu

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün Pazar günü düzenlenen genel oturumda, 14. hükümetin önerilen bakanlarını tanıtan mektubunu okudu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın önerdiği isimler şu şekilde:

Alireza Kazemi - Eğitim Bakanlığı Settar Haşimi - İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı Hüccetülislam Seyyid İsmail Hatib - İstihbarat Bakanlığı Abdülnasır Himmeti - Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Seyyid Abbas Irakçi - Dışişleri Bakanlığı Muhammed Rıza Zafergendi - Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Ahmed Meyderi - İşbirliği, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı Gulamrıza Nuri - Tarım Bakanlığı Emin Hüseyin Rahimi - Adalet Bakanlığı Emir Aziz Nasirzade - Savunma, Lojistik ve Silahlı Kuvvetler Bakanlığı Ferzane Sadık - Yol ve Şehircilik Bakanlığı Muhammed Atabek - Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Hüseyin Simai Sarraf - Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı Seyyid Abbas Salihi - Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı İskender Mümini - İçişleri Bakanlığı Muhammed Rıza Salihi Emiri - Kültürel Miras ve Turizm Bakanlığı Muhsin Paknejad - Petrol Bakanlığı Abbas Aliabadi - Enerji Bakanlığı Ahmed Dünyamali - Spor ve Gençlik Bakanlığı

Meclis iç tüzüğüne göre, milletvekilleri önerilen bakanların programlarını incelemek için bir hafta süreye sahip ve bu sürenin ardından meclis, genel oturumlarda bakanların yeterliliğini değerlendirmeye başlayacak.