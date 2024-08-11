  1. İran
11 Ağu 2024 11:48

Pezeşkiyan'ın önerdiği bakanların isimleri Meclis'e sunuldu

Pezeşkiyan'ın önerdiği bakanların isimleri Meclis'e sunuldu

İran İslami Şura Meclisi'nin genel oturumunda, 14. kabine için önerilen bakanların güvenoyu alması için meclise sunulan tanıtım mektubu duyuruldu.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün Pazar günü düzenlenen genel oturumda, 14. hükümetin önerilen bakanlarını tanıtan mektubunu okudu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın önerdiği isimler şu şekilde:

  1. Alireza Kazemi - Eğitim Bakanlığı
  2. Settar Haşimi - İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı
  3. Hüccetülislam Seyyid İsmail Hatib - İstihbarat Bakanlığı
  4. Abdülnasır Himmeti - Ekonomi ve Maliye Bakanlığı
  5. Seyyid Abbas Irakçi - Dışişleri Bakanlığı
  6. Muhammed Rıza Zafergendi - Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı
  7. Ahmed Meyderi - İşbirliği, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı
  8. Gulamrıza Nuri - Tarım Bakanlığı
  9.  Emin Hüseyin Rahimi - Adalet Bakanlığı
  10. Emir Aziz Nasirzade - Savunma, Lojistik ve Silahlı Kuvvetler Bakanlığı
  11. Ferzane Sadık - Yol ve Şehircilik Bakanlığı
  12. Muhammed Atabek - Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı
  13. Hüseyin Simai Sarraf - Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı
  14. Seyyid Abbas Salihi - Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı
  15. İskender Mümini - İçişleri Bakanlığı
  16. Muhammed Rıza Salihi Emiri - Kültürel Miras ve Turizm Bakanlığı
  17. Muhsin Paknejad - Petrol Bakanlığı
  18. Abbas Aliabadi - Enerji Bakanlığı
  19. Ahmed Dünyamali - Spor ve Gençlik Bakanlığı

Meclis iç tüzüğüne göre, milletvekilleri önerilen bakanların programlarını incelemek için bir hafta süreye sahip ve bu sürenin ardından meclis, genel oturumlarda bakanların yeterliliğini değerlendirmeye başlayacak.

News ID 1919228

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