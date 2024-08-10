Pezeşkiyan'dan İsrail'in Gazze’deki okul saldırısına kınama

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Siyonist rejim tarafından Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna düzenlenen ve 100'den fazla sığınmacının şehit olmasına neden olan saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan açıklamasında, "Gaspçı Siyonist rejim, Gazze'de işlediği suçların ve soykırımın devamında Ed-Derac Mahallesi'ndeki Filistinli mültecilerin okuluna düzenlediği vahşi saldırıyla, 100'den fazla sığınmacıyı şehit ederek, kara cinayetleri listesine bir sayfa daha ekledi ve dünyanın tüm uyanık ve özgür vicdanlarını acıttı" ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, "Kuşkusuz bu tür suçların tekrarlanması, bu rejimin cani liderlerinin Gazze halkının direnişi karşısındaki aşağılanması ve çaresizliğinden kaynaklanıyor. Bu suçlar ayrıca işgal altındaki topraklara yayılan ve Siyonist suç çetesini çöküş yoluna sokan iç krizleri örtbas etmek amacıyla yapılıyor" dedi.

Pezeşkiyan, "Bu suçla Siyonist rejim gerçek yüzünü ve vahşetini bir kez daha dünyaya göstermiş oldu. Bu soykırımlar ancak insan hakları savunucusu olduklarını iddiasında bulunan hükümetlerin desteğinin gölgesinde gerçekleştirmektedir" ifadelerinde bulundu.

Filistin halkı, direniş cephesinin liderleri ve savaşçılarının yanı sıra bu saldırıda şehit olanların ailelerine başsağlığı dileyen Pezeşkiyan, başta BM güvenlik Konseyi ve İslam ülkeleri olmak üzere uluslararası derneklere, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği koruma sorumlulukları gereği, bu tür insanlığa karşı suçların tekrarını mümkün olan en güçlü şekilde önlemeleri çağrısında bulundu.