Ermenistan İran müzeleriyle işbirliği yapmaktan yana

3. "Navasard" Ermeni-İran kültürel ve gastronomik festivaliyle eş zamanlı olarak, İran-Ermenistan turizmin geliştirme yollarını ele almak amacıyla Ermenistan Turizm Federasyonu Başkanı, İran’ın Erivan Büyükelçisi ve İran'ın kültür danışmanı, Ermenistan Tarih Müzesi Müdürü, Erivan Belediyesi Turizm Dairesi Başkanı, Ermenistan Edebiyat ve Kültür Üniversitesi Başkanı, İran-Ermenistan Dostluk Derneği Başkan Yardımcısı ve bazı turizm aktivistlerin katılımıyla Ermenistan Tarih Müzesi’nde bilimsel “Turizm” toplantısı gerçekleştirildi.

Ermenistan Tarih Müzesi Müdürü Davit Poğosyan, Ermenistan'ın Sisyan kentinde düzenlenen bilimsel “Turizm” toplantısında İran-Ermenistan turizm alanındaki işbirliğinin önemine vurgu yaptı ve iki ülkenin müze eserlerinin ortak sergilenmesini önerdi.

İran’ın Erivan Büyükelçisi Muhammed Subhani bu toplantıda “Ermenistan’daki İran Kültür Danışmanın takibiyle iki ülkenin tarih müzeleri arasında güzel ikili ilişkilerin kurulmasına gayret göstereceğiz” dedi

"Navasard" Ermeni-İran kültürel ve gastronomik festivalinin iki ülke arasındaki ilişkilerin büyümesine ve güçlenmesine yol açacağını belirten Subhani, “Diplomasi, kültür, gıda diplomasisi, dil ve edebiyat gibi elde edilen fırsatları iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için kullanmalıyız” ifadesini kullandı.

Subhani ayrıca Yemek Festivali’ne değinerek "Ermenistan Turizm Federasyonu'nun bu festivalinin Sisiyan'ın yanı sıra Erivan'da da düzenlemesini umuyoruz. Çünkü çok sayıda turistin gelmesi nedeniyle festivalin daha fazla kabul görüleceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

10 Ağustos'ta, Ermenistan’ın Syunik idare bölgesindeki Sisian şehrinde geleneksel 3. "Navasard" Ermeni-İran kültürel ve gastronomik festivali gerçekleştirildi.

Festivalin amacı, Ermenistan ve İran arasında bölgesel tek tip turizm ürününün oluşumunu, çeşitlendirilmesini ve rekabetçiliğinin artırılmasını teşvik etmek, iki ülke arasındaki işbirliği ve dostluğu güçlendirmek, kültürel mirası korumak, geliştirmek ve tanıtmak, ayrıca Ermenistan Cumhuriyeti ve Syunik bölgesini istikrarlı, güvenli ve cazip bir turistik destinasyon olarak tanıtmaktır.

Leyla Ferahani