İran ve Ermenistan’dan ilişkilerin geliştirilmesine vurgu

İran’ın Erivan Büyükelçisi Mehdi Subhani, dün Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mehr Grigoryan ile bir araya gelerek Tahran-Erivan ilişkilerini görüştü.

Bu görüşmede, Ermenistan ve İran arasındaki ilişkiler, iki ülke arasındaki işbirliğinin Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde derinleştirilmesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Subhani, 15 Ağustos'ta İran ve Ermenistan Otomobil Sporları Federasyonu arasındaki işbirliği anlaşmasının imza töreninde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın İran Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, İran’ın Ermenistan'la ilişkileri kapsamlı bir şekilde geliştirme kararlılığını vurgulamıştı.

İran'ın Erivan büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, bu anlaşma, İran ile Ermenistan arasındaki turizm ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım olup, her iki ülkenin turizm endüstrisini olumlu etkilemesi bekleniyor.

Leyla Ferahani

