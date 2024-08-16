İzmir'de yangın: Bütün şehir dumana teslim oldu

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangına ilk müdahaleyi 21.15'te gerçekleştirirken, gece boyunca 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibiyle mücadele edildi.

Gün ışığıyla birlikte hava araçları da devreye girdi. Yangına, 2 uçak, 5 helikopter ve 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ile karadan müdahale devam ediyor. Kuvvetli rüzgar, alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Önal: Yangın yerleşim yerlerine ulaştı, acilen bölgeyi boşaltın

Bayraklı'daki yangın durdurulamazken Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Önal, şunları yazdı:

Yangın, rüzgarın da etkisiyle maalesef yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın bir an önce evlerini boşaltmasını istiyoruz.