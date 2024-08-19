Türkiye'de orman yangınlarına ilişkin 9 kişi tutuklandı

Sputnik'e göre, Türkiye Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12-17 Ağustos tarihleri arasında 7 ilde meydana gelen orman yangınlarında 9 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Sosyal medya platformu X'ten paylaşım yapan Bakan Tunç; "Yangınlarla ilgili soruşturmalar titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Hayat kaynağımız ormanlarımıza sahip çıkmak hepimizin görevidir. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yeşil Vatan'ımızı korumak için fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" ifadesinde bulundu.