Ayetullah Hamanei'nin bakış açısından Erbain yürüyüşü

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, son yıllarda birçok kez Erbain yürüyüşüne değinmiş veya bu konuda konuşmalar yapmıştır. Bu konuşmaların ortak noktası, Erbain yürüyüşünün büyük bir birlik gösterisi olarak değerlendirilmesidir.

Erbain yürüyüşünün başlamasına birkaç gün kala, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin bu büyük manevi tören hakkında işaret ettiği 9 önemli konuyu yeniden gözden geçirelim:

1. Erbain töreni Allah'ın şiarlarından Biridir

"Bu nedenle, bu törene katılma ve ilahi bir lütufla şereflenen ziyaretçiler, Allah'ın şiarlarından birini koruma şerefine eriştiklerini daima hatırlamalıdır."

2. Erbain, Hüseyni Hareketin ebedi simgesidir

"Erbain'in önemi, bu günün, Peygamber (s.a.v.) ailesinin ilahi takdiriyle Hüseyni hareketin ebediyen hatırlanacak bir simge haline gelmiş olmasıdır. Eğer şehitlerin ardında kalanlar ve bu olayın gerçek sahipleri, Hz. Hüseyin’in (a.s.) Kerbela’da şehit düşmesi gibi olayları unutmamaya çalışmazlarsa, gelecek nesiller bu şehadetin faydalarından pek yararlanamayacaktır."

3. Erbain'den öğrenilecek dini ve kültürel mesajlar

"Hz. Hüseyin'in (a.s.) ve yarenlerinin mücadelesi ne kadar zorsa, Hz. Zeyneb'in (a.s.) ve İmam Seccad'ın (a.s.) mücadelesi de o kadar zordu. Ancak onların sahnesi askeri değil, tebliğ ve kültürel bir sahneydi. Bu noktalara dikkat etmeliyiz. Erbain’in bize verdiği ders, hakikatin ve şehadetin anısını düşman propagandaları karşısında diri tutmamız gerektiğidir."

4. İslam dünyasının birlik ve büyüklüğü

"Sadece sözlerimizde bile yan yana durmamız, İslam dünyasına büyüklük kazandırır; İslam ümmetinin kişiliğini yükseltir; bu tür toplantılardan ne zaman bir örnek gördüysek, bedenler yan yana gelse bile, bunun dünyadaki yansıması İslam ve Müslümanlar için şeref ve itibar kaynağı olmuştur; Peygamber Efendimiz (s.a.v.) için itibar kaynağı olmuştur... Eğer biz birlikte olursak, İslam ülkeleri, Müslüman milletler - Sünni ve Şii, farklı mezhepler - birbirlerine karşı kötü niyet beslemezlerse, birbirlerine saygısızlık etmezlerse, dünyada ne olacağını düşünün; İslam için ne büyük bir onur yaratılacaktır! Birlik; birlik."

5. Milyonların katılımı, mücadele düşüncesinin yükseldiğinin işaretidir

"Dünyanın dört bir yanından gelen bu muazzam milyonlarca kalabalık - birkaç milyon İranlı ve milyonlarca Iraklı ve diğer ülkelerden gelen - bu büyük hareket, her zaman var olan ve bugün de var olan terör tehdidine rağmen, son derece büyük bir olaydır; çok önemlidir. Bu, Allah yolunda ve İslam yolunda mücadele düşüncesinin yükselişini ve bu yolda genel ve yaygın bir hazırlığı gösteriyor. Ve umarız ki Allah-u Teala, bu hareketlere ve insanlara bereket verir."

6. İran ve Irak arasındaki dostane ilişkiler

"Erbain töreni yürüyüşü, İran ve Irak halkları arasındaki bu dostane ilişkinin bir örneğidir; öyle ki, Irak halkı, İranlı ziyaretçilere ikramda bulunmak için hiçbir şeyden geri kalmaz. İki ülke yetkilileri, bu atmosferden ve fırsattan iki ülkenin çıkarları için en iyi şekilde yararlanmalıdır."

7. Irak halkının misafirperverliği

"Tüm İranlı ziyaretçilerin geri dönüşlerinde kalpleri, Irak halkının misafirperverliğine olan şükran duygularıyla doluydu; bu, Iraklıların İranlı ziyaretçilere gösterdiği en büyük misafirperverliğin bir göstergesidir ve bu misafirperverlik ve iki halk arasındaki sevgi ve dostluk dolu ilişki, ancak sanat diliyle ifade edilebilir."

8. Maddi dünyada Irak halkının manevi sevgisi

"Erbain ziyaretçilerini karşılarken gösterilen misafirperverlik ve cömertlik, Irak halkının seçkin özelliklerinden biridir. Bu manevi sevgi dolu davranış, bugünün maddi dünyasında çok önemli ve dikkat çekicidir ve henüz Irak halkının bu erdeminin derinliği tam olarak anlaşılamamıştır."

9. Irak halkının eşsiz cömertliği

"Nasıl ki Erbain yürüyüşü tarihte benzersizse, sizin cömert davranışlarınız da gerçekten benzersiz ve benzeri yoktur. Siz, İslam'ın ve Arap dünyasının cömertliğini kendi davranışlarınızda ve eylemlerinizde gösterdiniz ve hepsi de Seyyidüş-şüheda'ya (a.s.) olan sevgi içindir... Hüseyin bin Ali'ye (a.s.) olan bu sevgi, olağanüstü bir şeydir; bunun benzerini ne bir yerde ne de bir zaman diliminde bulamadık ve bulamayacağız."