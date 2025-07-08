İran’dan Siyonist rejime sert uyarı

İran Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanlığı Kültürel ve Yumuşak Güç Yardımcısı Tuğgeneral Abolfazl Şekarçi, Siyonist düşmanın ateşkesi ihlal etme ihtimali ve İran’ın bu duruma karşı tutumu hakkında, "Siyonist işgalci rejimin muhtemel saldırısına ezici, ciddi, etkili ve pişman edici bir yanıt vereceğiz" dedi.

Tuğgeneral Şekarçi, dünyanın birçok uzman ve yorumcusunun İran’ın Siyonist düşmanla olan savaşta zafer kazandığına inandığını belirterek, İran’ın bu 12 günlük savaşta galip geldiğini ve Siyonist rejime ağır darbeler vurduğunu ifade etti.

İranlı savaşçıların Siyonist düşmana art arda indirdiği ezici darbelere değinen Tuğgeneral Şekarçi, "Bu zalim rejimi darbelerimizle savaşı durdurmaya mecbur ettik ve son bildirimimiz de bu doğrultudaydı" ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Şekarçi ayrıca, "Silahlı kuvvetlerimizin hazırlık seviyesi çok yüksektir ve Siyonist rejim herhangi bir eylemde bulunursa, ona güçlü bir yanıt verilecektir" açıklamasında bulundu.