BRICS Zirvesi’nde İran ile Çin arasında önemli görüşme

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brezilya'da temaslarını sürdürüyor.

Abbas Erakçi, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen zirve marjında Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu ile görüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Batı Asya bölgesindeki son gelişmeler ve Siyonist rejim ile ABD'nin İran yönelik askeri saldırılarının sonuçları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Erakçi, Siyonist rejim ve ABD'nin İran’a ve ülkenin barışçıl nükleer tesislerine yönelik saldırının tehlikeli ve yıkıcı sonuçlarına atıfta bulunarak, Tahran’ın ülkenin ulusal egemenliğini ve güvenliğini savunmada ve saldırganları sorumlu tutma konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Erakçi, bu saldırıların BM Şartı ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nın (NPT) ilkeleri ve hedefleri üzerindeki ciddi sonuçlarına değinerek, tüm bağımsız devletlerin ve BM Güvenlik Konseyi'nin küresel barışı ve güvenliği koruma sorumluluğunu hatırlattı.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu da ülkesinin ABD ve Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırılarını kınadığını belirterek, Çin'in bölgedeki gerginliğin ve istikrarsızlığın tırmanması konusunda ciddi endişe duyduğunu dile getirdi.

Zhaoxu, ülkesinin özellikle BRICS ve BM çerçevesinde, gerginliği azaltmaya ve bölgesel barış ve istikrarı desteklemeye yardımcı olmak amacıyla, İran ile ikili ve çok taraflı düzeylerde yakın işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu vurguladı.