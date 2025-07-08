Rusya'dan İran'ın zenginleştirme faaliyetine destek

Rusya’nın Cenevre’deki Uluslararası Kuruluşlar Nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, sosyal medya platformu X’te, Tahran’daki yüzde 60 oranındaki uranyum zenginleştirmenin nedeni hakkında yapılan bir paylaşıma cevaben, bu adımın Batı’nın yasa dışı yaptırımlarına karşı verilmiş bir yanıt olduğunu söyledi.

Ünlü Amerikalı sunucu Tucker Carlson’ın İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile yaptığı özel röportajın yayımlanmasının ardından, X’te bir kullanıcı, Carlson’ın neden İran’ın yüzde 60 oranında uranyum zenginleştirmesinin nedenini sormaya zahmet etmediğini sorguladı.

Ulyanov bu mesaja yanıt olarak, “Sizce de yüzde 60 oranındaki uranyum zenginleştirme, sadece karşılıklı bir hamle ve yasa dışı yaptırımlar ile düşmanca baskılara verilen bir yanıt değil mi?” dedi.

Ulyanov ayrıca şu ifadelerde bulundu:

“Görünüşe göre bu oldukça etkili bir karşılık oldu çünkü İran’a baskı uygulamaya çalışanlar neredeyse paniğe kapılmış durumda!”