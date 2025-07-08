Pakistan'da tutuklu bulunan 4 İranlı balıkçı serbest bırakıldı

İran'ın Karaçi Başkonsolosluğu Başkanı Vahid Asgeri, ''İran'ın İslamabad Büyükelçiliği ve Karaçi Başkonsolosluğu'nun yaptığı çalışmalar sonucunda, Pakistan'da tutuklu bulunan 4 İran vatandaşı serbest bırakılarak ülkeye iade edildi.’’ dedi.
Pakistan'da tutuklu bulunan 4 İranlı balıkçı serbest bırakılarak ülkeye döndü.
İran'ın Karaçi Başkonsolosluğu Başkanı Vahid Asgeri, ''İran'ın İslamabad Büyükelçiliği ve Karaçi Başkonsolosluğu'nun yaptığı çalışmalar sonucunda, Pakistan'da tutuklu bulunan 4 İran vatandaşı serbest bırakılarak ülkeye iade edildi.’’ dedi.
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