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8 Tem 2025 13:58

Pakistan'da tutuklu bulunan 4 İranlı balıkçı serbest bırakıldı

Pakistan'da tutuklu bulunan 4 İranlı balıkçı serbest bırakıldı

Pakistan'da tutuklu bulunan 4 İranlı balıkçı serbest bırakılarak ülkeye döndü.

İran'ın Karaçi Başkonsolosluğu Başkanı Vahid Asgeri, ''İran'ın İslamabad Büyükelçiliği ve Karaçi Başkonsolosluğu'nun yaptığı çalışmalar sonucunda, Pakistan'da tutuklu bulunan 4 İran vatandaşı serbest bırakılarak ülkeye iade edildi.’’ dedi.


 

News ID 1928527

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