İslam dünyası Trump'ın tehditlerine karşı ayağa kalkmalı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran Devrim Lideri'ne yönelik tehditlerine sert tepki gösterdi.

Tuğgeneral Cebbari, “Millet sahaya inmeli, İslam dünyası ayağa kalkmalı ki Amerikalılar böyle bir hataya bir daha cesaret edemesin,” dedi.

Trump’ın açıklamalarını “boş laf” olarak nitelendiren Tuğgeneral Cebbari “Onlar her zaman bu tür saçmalıkları dile getiriyor. Trump sabah bir şey söyler, akşam başka bir şey. Sürekli fikir değiştiriyorlar. Amaçları halkın moralini bozmak ve psikolojik savaş yürütmek.” ifadelerini kullandı.

Bu tür söylemlere karşı halkın ve medyanın sessiz kalmaması gerektiğini belirten İranlı komutan, “Cevap vermek şart. Millet, medya, sosyal medya kullanıcıları bu tür düşmanca sözlere karşı sesini yükseltmeli,” diye konuştu.

Trump’ın tehditlerine karşı endişeye gerek olmadığını vurgulayan Tuğgeneral Cebbari, “Liderimiz, Allah’ın lütfu ve İmam Mehdi’nin (af) özel inayetiyle koruma altındadır. İnşallah sancağı bizzat kendileri İmam’a teslim edecekler. Onlar hiçbir şey yapamaz ”diye kaydetti.

İranlı komutan, halkın meydanlarda olmaya devam ettiğini belirterek, “Endişeye yer yok. Sayın Liderimiz en güçlü şekilde görevinin başındadır. İran halkı ise sadık ve fedakârdır.” açıklamasını yaptı.