Tahran'da İsrail rejiminin suçlarını anlatan özel bir müze kurulacak

Tahran Kent Konseyi Kültürel Miras Komitesi Başkanı Ahmed Alevi, Siyonist rejimin İran’a yönelik 12 günlük saldırılarını sert bir şekilde kınayarak, saldırıya uğrayan bazı bölgelerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

Alevi, “Kent konseyi ve belediyede, düşman tarafından hedef alınan bazı yerlerin muhafaza edilmesi konusu gündemimizde. İsrail rejiminin Tahran’daki suçlarından geriye kalan bazı kalıntılardan mutlaka özel bir müze oluşturmayı planlıyoruz.” dedi.

Tahran Belediyesi Kültürel ve Sanatsal Kurumu’nun büyük potansiyel taşıdığını belirten Alevi “Bu kapasite sayesinde film yapımı veya film festivali düzenlenmesi gibi kültürel projeler de gerçekleştirebiliriz. Kent yönetimi olarak, Siyonist rejimin saldırılarının yaşandığı alanları koruyarak kahramanlarımızın cesaretini yaşatabilir ve bu olayları çağdaş miras olarak gelecek kuşaklara aktarabiliriz.” ifadelerini kullandı.