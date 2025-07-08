İranlı uzman Trump'ın BRICS tehdidini değerlendirdi

İranlı uluslararası sorunlar uzmanı Somaye Mandegar, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın BRICS’le işbirliği yapacak ülkelere ek gümrük vergisi uygulama tehdidini değerlendirdi.

Mandegar, açıklamasında, “Donald Trump'ın BRICS'e yaklaşan ülkelere yüzde 10 gümrük vergisi koyma tehdidi sadece ekonomik bir tepki değil. Washington'ın küresel dolar düzeninin çöküşüyle ilgili derin endişelerini yansıtıyor” dedi.

Özellikle Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya ve son zamanlarda Suudi Arabistan olmak üzere BRICS ülkelerinin artık ticaretlerinin önemli bir kısmını ulusal para birimleriyle gerçekleştirdiğini belirten Mandegar, “Suudi Arabistan’ın Çin'e yuan karşılığında petrol satma kararı, onlarca yıldır ABD'nin finansal gücünün temelini oluşturan petro-dolar sistemine indirilen en büyük darbelerden biri” ifadesini kullandı.

Mandegar, “Bu durumda Trump, BRICS ülkeleri arasında hızlanan yakınlaşmayı tehdit ve baskıyla yavaşlatmaya çalışıyor. Ancak BRICS'in yumuşak gücü söylemde değil, Batı mekanizmalarına gerçek alternatifler sunmakta yatıyor. Yeni Kalkınma Bankası'ndan SWIFT'ten bağımsız ödeme sistemlerine kadar. Bu araçlar, gelişmekte olan ülkelerin IMF'nin katı koşulları veya Batı'nın siyasi baskısı olmadan finansman almasını ve gelişmesini sağlıyor” ifadelerinde bulundu.

İranlı uzman Mandegar açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Birçok ülke için BRICS'e katılmak, siyasi bağımsızlığı korumak, ekonomik ortakları çeşitlendirmek ve onları varlıklarına el konulmasından ve tek taraflı yaptırımlardan korumak anlamına geliyor. Bu bakış açısından, Trump'ın tehdidinin caydırıcı bir etkisi olmadığı gibi, aynı zamanda bu, BRICS’in büyüyen etkisinin istemsiz bir teyidi oluyor. Günümüzde BRICS artık ekonomik bir girişim değil, dünya düzenini daha çok kutuplu ve eşitlikçi bir yapı yönünde yeniden değerlendirmek için belirleyici bir güç.”