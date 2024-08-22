İran üzerinden Irak'a geçen Azerbaycanlıların sayısı açıklandı

Çok sayıda Azerbaycan vatandaşı, Kerbela'daki Erbain matem törenine katılmak üzere İran üzerinden Irak’a geçti.

Bu, Azerbaycanlıların Erbain merasimine olan büyük ilgilerini göstermektedir.

3-21 Ağustos tarihleri arasında Türkiye ile olan Bazergan Sınır Kapısı’ndan İran’a giriş yapan yabancı Erbain ziyaretçisi sayısı açıklandı.

Buna göre Türkiye ve Kafkasya ülkelerinden toplam 11 bin 835 ziyaretçi bu kapıdan İran'a giriş yaptı.

Son istatistiklere göre, 2723 Türkiye vatandaşı , 7808 Azerbaycan vatandaşı ve 1304 Gürcistan vatandaşı İran'a giriş yaptı.

Veriler, Bazergan Sınır Kapısı’ndan İran’a giriş yapan yabancı Erbain ziyaretçisi sayısının geçen yıla kıyasla yüzde 142 arttığını gösteriyor.

Erbain 2023'te bu kara sınırdan ülkeye giren yabancı ziyaretçi sayısı 4878 kişi olmuştu.

Erbain törenleri

Hazreti Muhammed'in (s.a.v) torunu Hazreti İmam Hüseyin (a.s ) ile beraberindekilerin 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela kentinde şehit edilişi, her sene "Aşura Günü"nde anılıyor. Hicri takvime göre "Aşura Günü"nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine "Erbain" (Kırkıncı Gün) törenleri adı veriliyor. Bu yılki Erbain etkinlikleri 25 Ağustos’ta yapılacak.

Her yıl Erbain günlerinde milyonlarca Ehlibeyt aşığı yürüyerek Irak sınırını geçip Kerbela kentindeki yas törenlerine katılıyor.